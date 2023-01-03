نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق: الدولة بذلت جهودًا لتوفير السلع رغم الأزمة العالمية

أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق خصوصا في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن البضائع من الموانئ وتوفير الدولار.

وطالب قريطم بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض التجار الظروف خصوصا مع توقعات بانفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة مع الإفراج عن البضائع والجهود التي بذلتها الدولة لتوفير العملة الصعبة.

من ناحيته، طالب عمرو قطامي بزيادة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع ومواجهة بعض عمليات الاحتكار واستغلال بعض التجار.

وأضاف قطامي خلال كلمته بالجلسة أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لضبط الأسواق وتوفير السلع رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وانتقد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، ما تشهده سوق الذهب في مصر من اضطرابات كبيرة، على عكس الأسعار العالمية، قائلا: «الذهب بيزيد وينزل في يوم وليلة».

وأشار إلى أن هناك تلاعبا ملحوظا في أسعار العملة من جانب بعض تجار الذهب وهو ما تسبب في تأثر أسعاره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لطرح طلبات الإحاطة للدكتور علي المصيلحي وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب والموجهة للوزير بشأن الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية إضافة إلى أسعار توريد وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، والنائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.