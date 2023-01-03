الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق: الدولة بذلت جهودًا لتوفير السلع رغم الأزمة العالمية

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق خصوصا في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن البضائع من الموانئ وتوفير الدولار.

وطالب قريطم بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض التجار الظروف خصوصا مع توقعات بانفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة مع الإفراج عن البضائع والجهود التي بذلتها الدولة لتوفير العملة الصعبة.

من ناحيته، طالب عمرو قطامي بزيادة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع ومواجهة بعض عمليات الاحتكار واستغلال بعض التجار.

وأضاف قطامي خلال كلمته بالجلسة أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لضبط الأسواق وتوفير السلع رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وانتقد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، ما تشهده سوق الذهب في مصر من اضطرابات كبيرة، على عكس الأسعار العالمية، قائلا: «الذهب بيزيد وينزل في يوم وليلة».

وأشار إلى أن هناك تلاعبا ملحوظا في أسعار العملة من جانب بعض تجار الذهب وهو ما تسبب في تأثر أسعاره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لطرح طلبات الإحاطة للدكتور علي المصيلحي وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب والموجهة للوزير بشأن الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية إضافة إلى أسعار توريد وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، والنائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

النائب علاء قريطم مجلس النواب الاسواق رئيس الجمهورية البضائع الموانئ الدولار العملة الصعبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب فى عابدين

القبض على ديلر مخدرات فى المرج

«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ2.3 مليون مواطن العام الماضى

في نشرة التوظيف.. «القوى العاملة» تعلن عن 1223 فرصة عمل

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

الأولى بالشرق الأوسط.. أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام