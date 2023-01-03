الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تناشد المواطنين: تغير بسيط يمكن أن يضمن لك حياة صحية أفضل

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة أن هناك تغيرًا بسيطًا يمكن أن يضمن لك حياة صحية أفضل، محذرة المواطنين من عدم اتباع نظام غذائى صحى.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أن عدم اتباع نظام غذائي صحى يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر. 

وأضافت: “اتبع نظاما غذائيا صحيا واستفد من الخدمات المجانية بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لتحافظ على نفسك من الإصابة بـ (السكر - ارتفاع ضغط الدم - أمراض القلب والكلى)”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 3 يناير 2023

مفاجآت جديدة فى وفاة زوجة عبدالله رشدى

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

كيلو الفول بـ34 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم فى التعاملات الصباحية

بسمة وهبة لمحامى عبدالله رشدى: لماذا ترك زوجته 40 يوما فى مستشفى سيئ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022