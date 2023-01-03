«الصحة» تناشد المواطنين: تغير بسيط يمكن أن يضمن لك حياة صحية أفضل

أكدت وزارة الصحة أن هناك تغيرًا بسيطًا يمكن أن يضمن لك حياة صحية أفضل، محذرة المواطنين من عدم اتباع نظام غذائى صحى.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أن عدم اتباع نظام غذائي صحى يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأضافت: “اتبع نظاما غذائيا صحيا واستفد من الخدمات المجانية بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لتحافظ على نفسك من الإصابة بـ (السكر - ارتفاع ضغط الدم - أمراض القلب والكلى)”.