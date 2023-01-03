الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هشام الحلبى: أوكرانيا تستخدم الطائرات التجارية فى إلقاء متفجرات على مواقع روسية

الطائرات المسيرة
الطائرات المسيرة

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن استخدام الطائرات دون طيار في الحرب الروسية الأوكرانية، تحقق واحد من أهم مبادئ الحرب وهو الانتصار بالقوة، وخاصة أن الحرب امتدت لعام والتكلفة عالية على كلا البلدين وكان الحل هو استخدامها.

 

كيفية استخدام الطائرات المسيرة في الحرب؟

وأضاف"الحلبي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات المسيرة تحمل شحنات متفحرة وقنابل ويتم استخدامها في الاستطلاع المسلح وتقوم بالضرب عندما تجد هدفًا ويكون ذلك لصالح القوات المسلحة التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن البيئة التكنولوجية في أوكرانيا عالية ببسب الدعم الكبير للأسلحة لها من دول الغرب.

 

وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية لطول زمن الحرب أن أوكرانيا استخدمت  الطائرات التجارية والتي تستخدم في تصوير الاحتفالات والمباريات للاستطلاع وتم تزويدها بمتفجرات حتى أن الشركة الصينينة التي تنتجها صرحت أنها ليس لها أي دخل بذلك، وأن هذا الامر يعود لمستخدميها وسعرها يكون ألف دولار واستخدمت أوكرانيا كتيبة منها وهذا ما سبب في وقوع خسائر كبيرة جدًا لروسيا. 

 

وأوضح أنه لا يوجد مقارنة بين الطائرات المسيرة وطائرات القتال الرئيسية فهي تساعد في القتال ولكنها لا تحسم الأمر.

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