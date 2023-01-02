الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول إجراء من النيابة فى حريق مول شهير بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال الشهود والعمال بواقعة حريق نشب بمول تجاري شهير بشارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، والذي أسفر عن إصابة بعض الأشخاص بحالات اختناق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل مول تجاري شهير بشارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران شبت بالطابق الأول بالمول المكون من 4 طوابق، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بحالة اختناق، وتم إسعافهم في مكان الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

النيابة حريق مول شهير التجمع نيابة القاهرة الجديدة حريق

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