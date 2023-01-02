أجواء حماسية لمشجعي الزمالك وأسوان تزامنًا مع المباراة على ملعب استاد أسوان (صور)

توافد العديد من المشجعين لمشاهدة مباراة نادي أسوان ضد الزمالك، التي تقام في تمام الساعة ال3 إلا الربع من عصر اليوم الاثنين، وذلك في مدرجات ملعب استاد أسوان الرياضي، الذي يحتضن المباراة أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وجاء ذلك وسط أجواء حماسية مميزة، حيث حرص العديد من المشجعين على رفع الأعلام وتحديدًا فريق نادي الزمالك الذى تضاعفت أعدادها بشكل كبير في المدرجات مقارنة بفريق نادي أسوان.

وتحمل مباراة اليوم بين أبناء الجنوب أو تماسيح النيل كما يلقبونه الكثير من العناوين التي ربما لموقف الفريقين بجدول المسابقة دور كبير في أهمية هذا اللقاء.

شهدت الساعات القليلة الماضية زحف جماهير نادي الزمالك خلف فريقها إلى محافظة أسوان لمؤازرته في مباراته أمام فريق نادي أسوان لاسيما بعد أن قام مجلس إدارة النادي بتخصيص قطار مجاني لنقل الجماهير لمشاهدة اللقاء في لافتة هي الأولى من نوعها، وربما سوف يضع التاريخ عنوانا لهذا اللقاء واصفه ب"مباراة القطار" نظراً لأن الحدث هو الأول من نوعه.

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.



فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

سيدير مواجهة أسوان والزمالك، الحكم أمين عمر، وسيساعده الثنائي سمير جمال ويوسف البساطي، وسيكون صبري إبراهيم حكما رابعا، وعمرو الشناوي "حكم فيديو"، ومحمد عزازي "مساعد حكم فيديو.

والتقى الزمالك وأسوان في 23 مباراة ( 22 مباراة بالدوري + مباراة بالكأس) حقق الفارس الأبيض الفوز في 15 مباراة بينما فاز تماسيح النيل في لقاء وحيد وانتهت سبعة مباريات بالتعادل ، سجل الزمالك 47 هدف في شباك أسوان بينما سجل زهرة الجنوب 11 هدفاً.



وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين كان يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1 بينما اللقاء الأخير كان يوم 23 مايو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر.

وتضم قائمة نادي أسوان استعداداً لمواجهة نادي الزمالك كل من:

خالد وليد، عمرو حسام، أحمد بلية، أحمد دحروج، أحمد كاستيلو، محمد مصطفى ميدو، الحسينى سمير، إسلام صلاح، إسلام جمال، محمد عطوة، على فتحي، عبدالعزيز موسى، عماد فتحى، رافائيل إياجوا، أحمد خالد، أحمد بلحاج، محمود صلاح، باى كامارا، محمد ناجى جدو، ديلسون كامونى، محمد حمدى زكى، ماليك إيفونا.

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