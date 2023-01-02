الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دون خسائر.. النيران تلتهم حظيرة مواشٍ بقرية بمنشأة القناطر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل حظيرة مواشٍ بقرية أتريس بوردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل حظيرة مواشٍ بقرية أتريس بوردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حظيرة مواشي منشأة القناطر النيران قوات الحماية المدنية الجيزة حريق

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