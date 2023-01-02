الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 ورسوم وخطوات التقدم للامتحانات

طلاب
طلاب

مع قرب نهاية الفصل الدراسي الأول شغل بال طلاب الصف الثالث الثانوي، وأولياء أمورهم معرفة خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، وذلك بعدما استعدت وزارة التربية والتعليم المصرية عن أن أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة استمارة التقدم لأداء الامتحانات في منتصف يناير الحالي.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

و يتم الاستعداد بشكل مبكرا لكافة الامتحانات، ومعرفة جميع أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلبة المنازل والخدمات وطلاب الأدبي والعلمي، وتستعرض “الدستور” فى التقرير التالى جميع خطوات تسجيل الاستمارة وكافة المستندات المطلوبة.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

  • يسدد التلميذ مبلغ 210 جنيه كرسوم دخول الامتحانات وذلك للمرة الأولى والثانية.
  • مبلغ 410 جنيهات لمن سيرغب فى التقدم لكافة الامتحانات للمرتين المرة الثالثة والمرة الرابعة.
  • سيتم السداد بشكل إلكترونيا.
  • يتم البدء في تسجيل استمارة الثانوية العامة في منتصف يناير المقبل.
  • يتم التسجيل عبر دخول الطالب لموقع وزارة التربية والتعليم في مصر.
  • تسجيل الاستمارة عبر البريد الموحد للطالب.
  • مراجعة اسم التلميذ كما هو مدون في شهادة ميلاده.
  • تدقيق الشعبة واللغة الثانية وكذلك الديانة قبل بدء طباعة الاستمارة.
  • مراجعة مواد التخصص في كل شعبة.
  • الصورة المطبوعة بالاستمارة هي ذات الصورة التي سوف تقدم مع الاستمارة وتكون بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
  • يكون عنوان التلميذ المدون فى الاستمارة هو ذات العنوان المدون في بطاقته الشخصية.
  • أن تكون كافة البيانات الخاصة بالتلميذ المدونة على الاستمارة سليمة بدون خطأ.
  • إذا وجد خطأ في بیانات الاستمارة الالكترونية على التلميذ عدم طباعتها والتوجه إلى للمدرسة على الفور.
  • الطباعة للاستمارة مسئولية التلميذ وولي أمره وإذا قد وجد خطأ عليه التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي في المدرسة لتصحيح الخطأ بالموقع قبل الطباعة.
  • بدون تسجيل الاستمارة لن يستطيع الطالب من الدخول للامتحان.

«التعليم» تعلن موانع المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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