جهاز تنمية المشروعات يكرم نيفين جامع وينهئ باسل رحمي

نظم العاملون بجهاز تنمية المشروعات حفلًا لتكريم نيفين جامع الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، ولتهنئة باسل رحمي بتوليه رئاسة الجهاز بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه.

وجاء حفل التكريم تقديرا لجهود نيفين جامع خلال فترة عملها بالجهاز والتي تجاوزت 17 عامًا تدرجت فيها وظيفيا حتى وصلت إلى منصب رئاسة الجهاز، محققة العديد من النجاحات التي انعكست على تطوير وتعظيم دور الجهاز للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر وللاحتفال بتولي المصرفي باسل رحمي رئاسة الجهاز لاستكمال مسيرته المهنية في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وجرت مراسم الاحتفال بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وهالة أبو السعد وكيل اللجنة بمجلس النواب وعدد من ممثلي أعضاء تنسيقية الأحزاب والسياسيين وجموع من قيادات جهاز تنمية المشروعات والعاملين فيه.

ووجه باسل رحمي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على ثقته، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في المساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الحكومة لتعظيم مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتقليل استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا.

ولفت إلى أنه سيتم العمل في الفترة المقبلة على تشجيع المزيد من الشباب للانضمام إلى سوق العمل الحر والاستفادة من المزايا الواعدة المتاحة بالسوق؛ لبدء مشروعاتهم الجديدة خاصة التي تعتمد على الأفكار الإبداعية.

وأشاد باسل رحمي خلال الحفل بدور نيفين جامع الفعال في تعزيز آليات عمل جهاز تنمية المشروعات وتطوير خدماته للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والوصول بمختلف أوجه الخدمات للعملاء في أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على تفعيل آليات قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 لتحسين البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة خاصة خلال الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وألقى النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب كلمة خلال الحفل وجه خلالها الشكر للأستاذة نيفين جامع، مشيدًا بدورها الكبير في إصدار قانون تنمية المشروعات 152 ونشاطها خلال فترة توليها رئاسة جهاز تنمية المشروعات.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، على مواصلة العمل مع الجهاز خلال المرحلة القادمة للتغلب على التحديات والمعوقات التي تؤثر على قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، خاصة خلال الظروف الراهنة، موجهة رسالة شكر وتقدير للأستاذة نيفين جامع على ما بذلته في مجال المشروعات الصغيرة خلال فترة عملها بالجهاز.

من جهتها، عبرت نيفين جامع خلال كلمتها عن اعتزازها بالانتماء لجهاز تنمية المشروعات وتدرجها وظيفيا حتى الوصول إلى رئاسته، فضلا عن ارتباطها الإنساني بالمئات من الزملاء بالجهاز خلال فترة عملها، مؤكدة على أن النجاحات التي حققها جهاز تنمية المشروعات لم تكن لولا العمل بروح الفريق الواحد.

وأوضحت أن الجهاز كان حريصا على المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة أفضل للمواطنين حيث شارك الجهاز في عدد من المبادرات المهمة ومنها حياة كريمة ودعم وتوطين الصناعات الوطنية ومراكب النجاة وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية وإحلال وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج.

وقدم جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات بمجلس النواب درعى تكريم لـ نيفين جامع تقديرا لدورها الوطني للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر.

وكان "رحمي" في وقت سابق قد التقى أعضاء لجنة الإدارة العليا بالجهاز في مقره الرئيسي حيث استعرضت نيفين جامع خلال الاجتماع المحاور الرئيسية لعمل جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2022 والتي تمثلت في تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل بنود قانون تنمية المشروعات 152/2020؛ لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.