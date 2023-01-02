احتفالا بالعام الجديد.. «تضامن المنوفية» توزع لحوما بكنيسة الملاك ميخائيل ببركة السبع

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية احتفالا بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023، احتفالية لتوزيع 300 كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

حضر الاحتفالية كلا من قسيس الكنيسة أنجيلوس وفيق، ومجدي رياض، رئيس مجلس مدينة بركة السبع، والأستاذة ايات السيد، رئيس قسم الجمعيات، ورئيس وحده شئون طوخ طنبشا ببركة السبع.

وقال إمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه تم توزيع 300 كيلو لحوم على 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأفاد "شعبان"، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.