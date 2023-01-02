الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل أول تعاملات العام الجديد 2023

البورصة
البورصة

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية أول تداولات العام الجديد 2023– اليوم الإثنين، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعض من المتعاملين الأفراد على أسهم منتقاة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة بلغت 0.2%، ليصل إلى مستوى 14627 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسب بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 2616 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.24%، ليصل إلى مستوى 17765 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.49%، ليصل إلى مستوى 6034 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.2%، ليصل إلى مستوى 2806 نقاط، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 4156 نقطة.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 مؤشر إيجي إكس 50 اسهم و مؤشرات البورصة المصرية أولى تداولات العام الجديد 2023 عمليات شراء موسعة للمسسات المالية و صناديق الاستمثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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