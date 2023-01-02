الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول القطارين الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الإسكندرية

تالجو
تالجو

أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، وصول القطارين الثالث والرابع لميناء الإسكندرية من قطارات تالجو الفاخرة، ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة "6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري" بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، كما أنه من المخطط وصول باقي القطارات تباعاً.

وأكد وزير النقل أنه سيتم نقل القطارين إلى ورش التالجو بورش فرز القاهرة لتجهيزهم بمعرفة الخبراء والمهندسين والفنيين الإسبان والمصريين لتشغيلها تجريبيا بدون ركاب طبقاً لمعايير السلامة العالمية، ثم تشغيلهم بالركاب في الموعد المخطط، مشيرا إلى أنه تم تشغيل أول قطار من هذه  القطارات الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية وجار الاستعداد للتشغيل التجريبي بدون ركاب  للقطار الثاني.

وأوضح أنه مع توالي وصول القطارات سيتم تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة /أسوان  لخدمة أهالي الصعيد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة /الإسكندرية، حيث تعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

 وجدير بالذكر أن كل قطار من قطارات تالجو يتكون من 15 عربة "5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه +  عربة قوى" وأن هذه النوعية من القطارات تمتاز بتقنيات حديثة متطورة وبسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة  ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وزير النقل يعلن وصول القطار الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الاسكندرية وزير النقل يعلن وصول القطار الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الاسكندرية توريد عدد ٧ قطارات جديدة من شركة تالجو الأسبانية اليوم

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