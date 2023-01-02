الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة طفل حديث الولادة عثر عليه مقتولا بطعنات فى السلام

جثة طفل
جثة طفل

صرحت نيابة السلام بدفن جثة طفل حديث الولادة عثر عليه مقتولا وملقى في الشارع بمدينة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مقتولا وملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة لم يمر على ولادته سوى عدة أيام، مصاب بطعنات ملقاة في الشارع بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام جثة طفل حديث الولادة مدينة السلام

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