المجتمعات العمرانية: 10 يناير بدء تسليم 1373 قطع أراضى إسكان متميز بأكتوبر الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على بدء تسليم ١٣٧٣ قطع أراضي الإسكان المتميز.

خريطة تسليم أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

وفي ذات السياق أفاد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة أن تشمل خريطة تسليم الأراضي علي النحو الأتي:

تسليم ٦٦٠ قطعة بمنطقة أراضي شمال المطار للمجاورات (الرابعة - الثانية- الأولى) بدءاً من ١٠ /١/ ٢٠٢٣ وطبقاً للمواعيد المحددة .



وأفاد أنه سيتم تسليم أرقام القطع الأراضي من 1 إلي 20 بالمرحلة الرابعة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير، يليها تسليم أرقام القطع الأراضي من 21 حتي 60 يوم الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري، فيما سيتم تسليم أرقام الأراضي من 61 إلي 90 يوم الأحد الموافق 15 يناير ، وتسليم أرقام قطع الأراضب 91 الي 120 يوم الإثنين الموافق 16 يناير بالمحاور الرابعة.

تاريخ تسليم أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية:

تابع رئيس جهاز تنمية مدينه 6 أكتوبر أنه سيتم توصل تسليم الإسكان المتميز بالمدينة بالمجاورة الثانية وقد تصل اجمالي عددٍ قطع الأراضي نحو 275 قطعة أرض، لافتا إلى أنه سيتم البدء يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير علي أن يتم تسليم 25 قطعة يوميا ويتم مواعيد قطع أراضي المجاورة الثانية 5 فبراير المقبل.

وذات السياق قال المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر الجديدة أنه سيتم تسليم ٧١٣ قطعة بمنطقة أراضي شمال الواحة - الحي الثالث (مجاورات الأولى والثانية والثالثة والرابعة) بدءاً من ٢٨ /٢ /٢٠٢٣.



أجراءات التعاقد والتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

كما أضاف المهندس محمود مراد عن أبرز وأهم التعلميات لاستلام قطع الأراضي للاسكان المتميز بالمدين والتي تتمثل في عدة خطوات منها:



١-التوجه باكراً في الميعاد المحدد بجدول التسليم إلي بنك الإسكان والتعمير فرع المتميز لإنهاء إجراءات التعاقد واستلام كشف الحساب وكشف بيانات أساسية.



٢-التوجه إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز بالحي السادس عمارات المستقبل لسداد رسوم الاستلام وإنهاء إجراءات محضر استلام قطعة الأرض المخصصة .