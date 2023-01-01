مونديال الأندية وبطولة العالم لليد.. أحداث رياضية منتظرة في 2023

حل العام الجديد 2023، بعد سابقه 2022، والذي شهد إقامة العديد من الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب.

الحدث الرياضي الأبرز في 2022 كان وبلا شك، إقامة بطولة كأس العالم في قطر، ذلك المونديال الذي ننتظره كل 4 أعوام، لكنه كان بطابع استثنائي تلك المرة، باحتضان بلد عربي له، وتتويج أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، بتلك الكأس التي استعصت عليه.

وفي عام 2023، ستكون الإثارة حاضرة أيضًا على الصعيد الرياضي والكروي، وفي ذلك التقرير، نستعرض أبرز الأحداث الرياضية في العام الجديد.

شهر يناير

كأس الخليج العربي: تُقام بطولة “خليجي 25” لكرة القدم في الفترة من 6 إلى 19 يناير في العراق، بمشاركة 8 منتخبات عربية خليجية.

كأس العالم لكرة اليد للرجال: تُقام بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في الفترة من 11 إلى 29 يناير في السويد وبولندا، بمشاركة منتخب مصر.

كأس الأمم الأفريقية للمحليين في كرة القدم: تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في الفترة من 13 يناير وحتى 4 فبراير بالجزائر، بمشاركة 18 منتخبًا.

شهر فبراير

كأس العالم للأندية لكرة القدم: تُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير في دولة المغرب، بمشاركة الأهلي كممثل عن قارة أفريقيا، الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامينجو البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا: تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 عامًا في مصر من 18 فبراير وحتى 12 مارس، وهي بطولة مؤهلة لمونديال الشباب.

شهر مايو

كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا: تُقام كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا في دولة إندونسيا في الفترة من 20 مايو حتى 11 يونيو.

شهر يونيو

كأس آسيا لكرة القدم: تُقام كأس آسيا لكرة القدم للمنتخبات بقطر في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو.

شهر يوليو

كأس العالم لكرة القدم للسيدات: تُقام كأس العالم لكرة القدم للسيدات في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس في أستراليا ونيوزيلاندا.

شهر أغسطس

دورة الألعاب الأفريقية: تُقام دورة الألعاب الأفريقية في غانا من الفترة 4-19 أغسطس.

بطولة العالم لألعاب القوى: تُقام بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست المجرية في الفترة من 19-27 أغسطس.

بطولة العالم لكرة السلة للرجال: تُقام بطولة العالم لكرة السلة للرجال في الفلبين وإندونسيا واليابان في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

شهر نوفمبر

كأس العالم لكرة القدم للناشئين : تُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين بـ بيرو في الفترة من 10 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.