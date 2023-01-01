الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

اقتراح برغبة بـ«الشيوخ» لتوفير محتوى دراسى إلكترونى مخصص لذوى الإعاقة

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة موجّه إلى الحكومة، ممثلة في وزراء الاتصالات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، لتوفير برامج تعلم ومحتوى دراسي إلكتروني يناسب ذوى الإعاقة- بمختلف أنواع الإعاقات- بالمراحل الدراسية المختلفة فى ظل التوسع فى توفير المحتوى الدراسي بشكل إلكترونى خلال الفترة الأخيرة، والعمل على التوعية بشأن استخدامها.

وأكد توفيق أنه في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية ومميكنة، أصبح هناك ضرورة للتوعية الرقمية ومحو الأمية الرقمية لجميع فئات المجتمع، خاصة ذوى الإعاقة الذين تعمل من أجلهم الدولة المصرية وجميع أجهزتها، وتعد فئة ذوى الهمم من الفئات الأكثر أهمية في حصولهم على تلك الخدمات الرقمية، حيث يمكنهم الحصول على أغلب الخدمات الحكومية وهم في مكانهم دون تحملهم عناء أو مشقة، والاستفادة من تلك الخدمات الرقمية تتطلب تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع وسائل التكنولوجيا الرقمية بما يمكنهم من الحصول عليها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن سياق الخدمات الحكومية تعمل عليه الدولة بشكل فعال، ويتطلب التوعية والترويج له بصورة أفضل، ولكن ملف التعليم بمختلف المراحل الدراسية يحتاج لبرامج تمكن ذوى الإعاقة من التحصيل الدراسى، خاصة بعد أن تم توفير معظم المواد الدراسية بشكل إلكترونى وعلى المنصات المختلفة، ومن ثم يحتاج أصحاب الإعاقات، خاصة السمعية والبصرية، إلى برامج تساعدهم على التحصيل الدراسى، وأن يتم تأهيل المدرسين وتدريب الطلاب على استخدامها، على أن تتضمن هذه الأعمال خطة لتوعية أسر الطلبة الدراسين من ذوى الإعاقة.

فى السياق ذاته، اقترح توفيق تحديث خطة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأدوات والتطبيقات والبرامج المتخصصة بشأن المواد الدراسية المتوافرة بشكل إلكترونى، وتوفير التدريب للطلاب والمعلمين بشأنها، وعمل خطة توعية بالتعاون بين وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، لأسر ذوى الإعاقة بشأن التطبيقات التكنولوجية التى يتم استخدامها من جانب المدارس، خاصة أن الأسرة هى الأقرب فى المتابعة مع المدرسين فى المدارس.

الامية الرقمية التحول الرقمي التحصيل الدراسي الخدمات الحكومية اقتراح برغبة النائب حسانين توفيق أنواع الإعاقات حزب الشعب الجمهوري لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ

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