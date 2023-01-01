الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وزير الري لتفقد مشروعات تبطين وتأهيل الترع

اللقاء
اللقاء

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الري لسوهاج؛ لتفقد عدد من مشروعات تبطين وتأهيل الترع  بنطاق المحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، بالإضافة إلى تفقد قناطر نجع حمادي.

ورحب "الفقي" بوزير الري على أرض سوهاج، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مجال الري، خاصة بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي شهد الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 443 كم، بنسبة تنفيذ 77% من الأطوال المستهدفة بسوهاج، بتكلفة إجمالية للمشروع مليار و 854 مليون جنيه.

4 مليون جنية الدكتور هاني سويلم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع تبطين وتأهيل سوهاج قناطر نجع حمادى

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