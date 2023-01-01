محافظ سوهاج يستقبل وزير الري لتفقد مشروعات تبطين وتأهيل الترع

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الري لسوهاج؛ لتفقد عدد من مشروعات تبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، بالإضافة إلى تفقد قناطر نجع حمادي.

ورحب "الفقي" بوزير الري على أرض سوهاج، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مجال الري، خاصة بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي شهد الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 443 كم، بنسبة تنفيذ 77% من الأطوال المستهدفة بسوهاج، بتكلفة إجمالية للمشروع مليار و 854 مليون جنيه.