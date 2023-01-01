الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان: سقوط 10 قتلى وإصابة 8 فى انفجار مطار كابول

مطار كابل
مطار كابل

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بسقوط 10 قتلى وإصابة 8 في انفجار مطار كابول، وذلك حسبما أكدته داخلية حركة طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في أفغانستان التي تديرها حركة طالبان إن انفجارًا وقع أمام المطار العسكري في كابول اليوم الأحد أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث عبدالنافع تاكور: "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابول العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا". وقال إن التحقيقات جارية.

وقال سكان إن دوي انفجار قوي سُمع قبل الساعة الثامنة صباحًا في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين.

وذكروا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأغلقت جميع الطرق. 

وتواجه الإدارة التي تديرها حركة طالبان تمردًا دمويًا يشنه تنظيم داعش الإرهابي، الذي استهدف في الأسابيع الأخيرة عددًا من المنشآت الرئيسية في كابول، بما في ذلك السفارتان الروسية والباكستانية بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء السابق للبلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، عن أن قرارات طالبان وراء عدم وصول المساعدات للمحتاجين في أفغانستان، مشيرًة إلى أن فرقها لم تعد قادرًة على توصيل الدعم للأماكن الأكثر احتياجًا في أفغانستان. 

وأعلنت الأمم المتحدة، عن أنها لن تتوقف عن تقديم المساعدات لأفغانستان على الرغم من حظر حركة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وقال رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان: "دعوني أوضح لكم أن الأمم المتحدة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الإنساني تقديم الخدمات المنقذة للحياة لشعب أفغانستان".

واعتبر "الأكبروف" أن الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان "هائلة للغاية".

وتابع: "لا نعتقد أنه من الممكن تقديم عمل إنساني شامل دون مشاركة المرأة"، مضيفًا: "من المهم أن نواصل البقاء وإنجاز الأمور".

وأكد: "المساعدة ليست مشروطة أبدًا.. لا يمكنك وضع شروط لتقديم الغذاء أو المساعدات الصحية لشخص يتضور جوعًا أو شخص يحتضر".

مطار كابل كابل حركة طالبان أفغانستان انفجار مطار كابول العسكري

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