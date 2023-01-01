الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار نوة الميلاد.. سقوط أمطار متوسطة على مختلف أنحاء الإسكندرية

امطار الإسكندرية
امطار الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق المحافظة، والتي بدأت منذ مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم بالتزامن مع نوة الميلاد، التي تشهدها عروس البحر في هذا التوقيت من العام.

من جانبه، أشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، إلى استعدادات محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي بنشر فرق الطوارئ والمعدات التي تصل لـ152 سيارة وبدالة من شركة الصرف الصحي، بالإضافة إلى 20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب علي مدار اليوم في حالة الطوارئ.

وأكد «نافع» استمرار فرق الصيانة والشبكات في أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بجميع أحياء محافظة الإسكندرية، كما ناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت تعرضت الإسكندرية خلال نوة الفيضة الصغرى لكميات من الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي، الذى أدى إلى تراكمها فى شوارع بعض المناطق.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن النوة الماضية شهدت تراكمات مياه الأمطار في 49 نقطة ساخنة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكدًا على استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال نوة الميلاد وطوارئ التقلبات المناخية المفاجئة.

سقوط أمطار مدينة الإسكندرية نوة الميلاد رفع درجة الاستعداد والطوارئ توقعات هيئة الأرصاد

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