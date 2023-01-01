الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد حماقى: أنا ومراتى انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله

محمد حماقى وزوجته
محمد حماقى وزوجته

كشف الفنان محمد حماقي عن مدة انفصاله عن زوجته لأول مرة، قائلا: «فيه ناس معرفتش إننا انفصلنا أساسا، أنا ومراتي انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله.. ومحدش عرف أي تفاصيل».

 

وأضاف حماقي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس أنه كان حريصا على عدم انتشار خبر انفصاله عن زوجته، حتي لا يتجاوز أحد في حديثه عن زوجته بعد انفصاله عنها.

 

وتابع أن قرار الانفصال عن زوجته كان نابعا من العقل وقرار العودة إليها مرة أخرى جاء عن طريق القلب والمشاعر الكبيرة تجاهها، مشيرا إلى أن قرار الانفصال جاء بالتراضي بينهما ولكن اكتشفا أنهما لا يستطيعان الاستغناء عن بعضهما.

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محمد حماقى: أنا ومراتى انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله

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