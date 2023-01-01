سألوا جحا إيه بلدك.. حماقى يكشف سر انتقاله من مدينة نصر إلى أكتوبر

كشف المطرب محمد حماقي سبب نقل مسكنه من مدينة نصر إلى 6 أكتوبر، قائلا:"مكنتش متخيل أبدا أني أعملها.

وأضاف حماقي خلال لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أللي بيسكن في مدينة نصر في الغالب بيكون جاي من مصر الجديدة، أنا أبويا وأمي من مصر الجديدة، ولما اتجوزوا بدأوا حياتهم في المدينة الجديدة التي كانت تنفذ وقتها وهي مدينة نصر، فالطبيعي إن نقلتي تكون للتجمع، لأنه نفس الخط.

وتابع المطرب محمد حماقي:"سألوا جحا بلدك إيه يا جحا؟ قالهم بلدي إللي فيها مراتي، وأنا مراتي أهلها من سكان الزمالك، واخواتها البنات الإتنين لما اتجوزوا راحوا أكتوبر، ومامتها نقلت بعد كده أكتوبر، فأنا كنت بين إني أخد نهلة وأعزلها عن مجتمعها كله، ليس فقط والدتها وأخواتها، إنما أيضا أصدقاءها، لأن كل سكان الزمالك والمهندسين والعجوزة والدقي بيطلعوا على أكتوبر، فمعنى إني أنقلها التجمع يبقى كده عزلتها خالص".

وأشار إلى أنه نظرا لتحركاته وسفره الكثير، وبالتالي سيكون هناك الكثير من الوقت لست موجودا فيه، فحسيت إنه هيبقى ظلم، فالأفضل إني أنقل أكتوبر، وأنا حركتي هتبقى أسهل.