الإمارات: ندعم إجراءات مصر لحماية سيادتها وأمنها ومواجهة الإرهاب

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

