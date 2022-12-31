السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنبي يهزم البحرين البحريني ويتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة «رجال»

تنس الطاولة
تنس الطاولة

توج فريق إنبي لتنس الطاولة بلقب البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك بعدما حقق الفريق الفوز على فريق البحرين البحريني بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية.

ومثل فريق إنبي في المباراة كل من المحترف أنطوان هاشارد وعلي غلاب ومؤمن الأوز، فيما مثل فريق البحرين كل من راشد سند وأندريا كاتشينا بالإضافة إلى محمد عبدالوهاب.

حقق أنطوان هاشارد الفوز لصالح إنبي في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 قبل أن يخسر علي غلاب المباراة الثانية من أندريا كاتشينا بنفس النتيجة.

وفي المباراة الثالثة تمكن مؤمن الأوز من التغلب على محمد عبدالوهاب بنتيجة 3-2 بينما فاز أنطوان هاشارد على أندريا كاتشينا بنتيجة 3/1 ليحسم للفريق البترولي لقب البطولة العربية.

وكان قد تأهل فريق إنبي للمباراة النهائية عقب الفوز بالأمس على فريق سار البحريني بينما وصل البحرين البحريني بعد الفوز على فريق قطر القطري في نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن نادي إنبي نجح في التتويج بلقب النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأندية والتي أقيمت في نيجيريا مؤخرًا.

يذكر أن منافسات السيدات بالبطولة العربية قد انتهت بتتويج الأهلي بالبطولة عقب الفوز على فريق عالي البحريني في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

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البطولة العربية البطولة القاهرة الدولي المباراة النهائية تنس الطاولة مباراة النهائي

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