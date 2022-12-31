خريطة العروض المسرحية في ليلة رأس السنة 2023 الليلة

يشهد اليوم السبت، تقديم عدد من العروض المسرحية بالتزامن مع الاحتفال بليلة رأس السنة 2023 بمشاركة كبار نجوم الفن وذلك على عدد من المسارح المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

ويرصد الدستور خريطة العروض المسرحية في ليلية رأس السنة 2023

مسرحية سيدتي الجميلة

يطل اليوم النجم أحمد السقا على جمهوره بمسرحيته الجديدة “سيدتي الجميلة” على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر.

والمسرحية يشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب أحمد السقا وريم مصطفى، منهم: محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبدالله ومصطفى عبدالسلام وعدد آخر كبير من الفنانين، رؤية إخراجية جديدة مصطفى حسني، تأليف أيمن بهجت قمر.

مسرحية كازينو بديعة

تنضم النجمة سمية الخشاب لمنافسة العروض المسرحية اليوم بمسرحية "كازينو بديعة" والتي تقدم على أحد مسارح القاهرة الجديدة.

"كازينو بديعة" مسرحية غنائية استعراضية كوميدية من كتابة أحمد الإبياري ومن إخراج طارق الإبياري، ومن بطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

مسرحية أنستونا

وتعرض مسرحية أنستونا للنجمة دنيا سمير والنجم بيومي فؤاد خلال موسم رأس السنة 2023 وذلك على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وتعد التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

تعرض اليوم مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

ويعرض النجم محمد صبحي مساء اليوم السبت مسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك" والتي تعرض على خشبة مسرح مدينة سنبل بطريق الإسكندرية الصحراوي، وهي مسرحية كوميديا غنائية استعراضية.

والمسرحية بطولة النجمة وفاء صادق ويشارك في البطولة أيضًا من فرقة "استديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

مسرحية في حتة تانية

وتعرض مسرحية "في حتة تانية" على خشبة مسرح طيبة بمدينة نصر يوم 31 ديسمبر الجاري وتناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة بشكل كوميدي مثل مشاكل الزواج والطلاق والمشاكل الخاصة السوشيال ميديا والترندات التافهة التي يتبناها المجتمع ويقدم العمل مجموعة من المواهب الشابة.

المسرحية من تأليف سامح عثمان، استعراضات الدكتور سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسوارات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض لمصطفى شعراوي ، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود ، إنتاج عبد الرحمن تمام و أحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.