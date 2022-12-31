رئيس جامعة سوهاج يتابع خطة تشجير صيانة المقر الجديد

أجرى رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جولة تفقدية لمقر الجامعة الجديد لمتابعة تنفيذ خطة الصيانة الدورية وأعمال النظافة والتشجير داخل شوارع الحرم الجامعي، والمدن الجامعية والمساحات الخضراء أمام مباني الكليات، يصاحبه بالجولة المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشؤون الإدارية والمشرف العام على المقر الجديد.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة، زراعة المسطحات الخضراء والأشجار، وإزالة تراكمات أعمال البناء، إلى جانب متابعة حملات النظافة للطرقات والشوارع العامة والجانبية بالمقر الجديد للجامعة، كما توجه لمقر المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي الجديد، للوقوف على مدى تطبيق خطة الصيانة الدورية وأعمال النظافة داخل المبني، مؤكداً على ضرورة إنجاز المهام المطلوبة فى الوقت المحدد لها وبأعلي مستويمن الجودة والاحترافية.

كان استقبل رئيس جامعة سوهاج الدكتورة فادية عبد الجواد أول طبيبة صماء في مصر والعالم، لإلقاء ندوة بعنوان "أنين الصمت - صماء أسمعت العالم"، والتي نظمها مركز نور البصيرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب المركزية، بحضور كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، والدكتورة سلمي نائبة مدير المركز، الدكتورة ندا عبد المحسن بكلية الطب بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بتجربة الدكتوره فادية باعتبارها نموذج وقدوة مشرفة، حيث استطاعت تحويل المعاناة والإعاقة إلى بارقة أمل، في تجربة يقتدي بها الشباب المصري والعربي، مثمناً قصة كفاحها كأول صمّاء تتخرج من كلية الطب وتعمل طبيبة للامراض الجلدية لنحو 20 عاما قبل أن تتمكن من استعادة حاسة السمع.