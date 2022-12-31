ضمن «حياة كريمة».. رعاية طبية لـ1307 حالات بقافلة جامعة طنطا في زفتى

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور محمود ذكي، إن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن القوافل الطبية الشاملة التى تنظمها الجامعة تأتى حرصا منها على الالتزام والوفاء بمسئوليتها نحو المجتمع المدني والتفاعل الإيجابي بهدف تلبية احتياجاته، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".بالإضافة إلى توزيع "750" نموذج امتحان للشهادة الاعدادية لـ150 طالبا من أبناء القرية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1307 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 86 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و124 في عيادة الاطفال، و184 بالعظام، و112 جلدية، 134باطنة، و66 مسالك بولية، و123 أنف وأذن، و28 جراحة عامة، و56 صدر، و56 نفسية وعصبيه، 138 جراحة العيون،46 قلب وأوعية دموية، 16تنظيم الأسرة، 86 تحاليل، 52 الكشف المبكر لسرطان الثدي، مضيفاً أنه تم تحويل 78 حالة بواقع 8 جراحة المخ والاعصاب، 4 أطفال، 9 عظام، 7 جلدية، 6 باطنة، 4 المسالك البولية، 9 انف واذن وحنجرة، 6 جراحة عامة، 3 الصدر،4نفسية وعصبية، 14 جراحة العيون، 2 قلب وأوعية دموية، 2 الكشف المبكر لسرطان الثدي.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 25 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

جامعة طنطا

جامعة طنطا

جامعة طنطا