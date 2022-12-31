السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: عام تحقيق الآمال

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا

أرسل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وقدم الدكتور عصام فرحات، في برقيته، التهنئة بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن منتسبي الجامعة من العمداء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للرئيس، جاء فيها: "يطيب لي أن أهدى لسيادتكم أصدق التهاني القلبية المقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، سائلاً المولي عز وجل أن يكون عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة تحت قيادتكم الحكيمة، وأن يشملكم الله بعين رعايته وتوفيقه، وأن يسدد علي طريق الخير خطاكم؛ لاستكمال مسيرة البناء ودفع عجلة التنمية وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا العظيم".

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، جاء نصها “يطٌيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار”.

 

جامعة المنيا الدكتور عصام الدين فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا برقية تهنئة للرئيس السيسي حلول العام الميلادي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

مصدر بالكهرباء: انقطاع التيار ناتج عن أعطال فنية

وزير الاتصالات يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تكنولوجيا المعلومات بالغربية

ضبط مخزن لإعداد الوجبات بأحد المطاعم بدون ترخيص في الجيزة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الموسم على الأهلى فى يناير (خاص)

صادرات مصر الزراعية تحقق «رقما تاريخيا» بتجاوزها 6.3 مليون طن

ضبط طن سكر و4 أطنان أرز أبيض بدون مستندات في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة