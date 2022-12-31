رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: عام تحقيق الآمال

أرسل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وقدم الدكتور عصام فرحات، في برقيته، التهنئة بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن منتسبي الجامعة من العمداء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للرئيس، جاء فيها: "يطيب لي أن أهدى لسيادتكم أصدق التهاني القلبية المقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، سائلاً المولي عز وجل أن يكون عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة تحت قيادتكم الحكيمة، وأن يشملكم الله بعين رعايته وتوفيقه، وأن يسدد علي طريق الخير خطاكم؛ لاستكمال مسيرة البناء ودفع عجلة التنمية وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا العظيم".

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، جاء نصها “يطٌيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار”.