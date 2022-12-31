السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع مبادرة «اعرف بلدك»

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مبادرة مدرسة الحرية (اعرف بلدك) لبراعم رياض الأطفال، وذلك بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، ومجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وعفت جاد الحق، مدير إدارة التعليم الخاص، ومحمد عبدالفتاح، مدير المدرسة، وموجهات رياض الأطفال.

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات المبادرة، حيث تفقد أركان معرض الفلكلور الشعبي لعدد من المحافظات، من بينها محافظة مطروح، حيث اشتمل المعرض على أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها محافظات الجمهورية، وكذلك أشهر وأهم المعالم السياحية التي تشتهر بها محافظات مصر، مناقشًا براعم روضة الحرية عن أهم الشخصيات الشهيرة بهذه المحافظات.  

وشهد وكيل تعليم مطروح ومرافقوه بعض العروض الفنية والموسيقية التي تبارت فرق براعم المدرسة في تقديمها، معبرة من خلالها عن الفلكلور الشعبي لمحافظات مطروح والإسكندرية والدلتا والصعيد وسط إشادة وإعجاب الحضور، مشيدًا بالأداء الراقي لبراعم المدرسة فى تقديم عروض الفلكلور الشعبى لاسيما محافظة مطروح.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لإدارة مدرسة الحرية الخاصة وتوجيه عام رياض الأطفال للتنظيم الجيد لتلك المبادرة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى إثراء الوعي السياحي والأثري وفنون الفلكلور الشعبي والتراث لدي النشء وبراعم رياض الأطفال بالمدرسة وتعميق الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى تبصيرهم بروعة وجمال وطننا الغالي مصر، بما تحتويه من مناظر طبيعية خلابة ومعالم سياحية عريقة متنوعة.

وفي ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢، عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولي التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي والمطبعة السرية بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، لمناقشة  الاستعدادات النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا وورقيًا.

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مبادرة اعرف بلدك محافظات الجمهورية محافظة مطروح مطروح وكيل تعليم مطروح

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