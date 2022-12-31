سياسى أمريكى: يجب محاكمة الأمين العام لحلف الناتو بتهمة ارتكاب جرائم حرب

قال السياسي الأمريكي جيفري يونج، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي: إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ووفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، فقد قال السياسي الأمريكي في تغريدة على تويتر: "الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قاتل الملايين ومجرم حرب، يجب أن يقبع في السجن في لاهاي ويجب أن يحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا دون السماح له بالإفراج المشروط".

في وقت سابق، قال ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

وذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية ديمترو زيفيتسكي، الجمعة، أن القوات الروسية شنت 139 غارة على منطقة سومي على مدار اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيفيتسكي قوله إن "الروس شنوا 139 غارة على المناطق الحدودية خلال النهار، على وجه الخصوص، قصف الروس مجتمع ميروبيليا ثلاث مرات بقذائف الهاون والمدفعية، وسماع دوي 18 انفجارًا، كما ألحقت الهجمات أضرارًا بمدرسة وروضة أطفال ونادي ومنزل".

وأطلق العدو قذائف الهاون على مجتمع بيلوبيليا، ما أدى إلى تدمير ممتلكات مدرسة داخلية للأمراض النفسية والعصبية، وورشة عمل ومعدات زراعية أخرى.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.