الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء والتصدى لها بكل حزم وتمكنت من رصد وإزالة 16 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات المحافظ قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي كثفت حملاتها للتصدى بكل حسم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتعدى على أملاك الدولة او بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية حيث نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف حسانين رئيس القرية، وتحت إشراف هشام فايز نائب رئيس مركز ملوى، حملة مرورية لمتابعة الظهير الصحراوى الغربى، واسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدى فى المهد بالبناء على أراضى أملاك الدولة الخاصة بالظهير الصحراوى بمساحة 660 متر بعرب قصر هور وعرب أبوقلته وعرب بنى خالد وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 

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كما تم تنفيذ حالة ازالة تعد بالبناء المخالف بحى غرب مدينة ملوى بمساحة 100متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تحت إشراف محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى.

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وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان قامت بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية والقرى التوابع لرصد كافة الازالات ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة بناء مخالف على اراضى زراعية بمساحة ١٢ سهم بقرية المطاهره البحريه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير مؤكدا أن  ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون مع أى مواطن يتعدى على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

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وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، أنه في إطار المتابعة لاعمال ازالة التعديات وحفاظا على الرقعة الزراعية توجه سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز يرافقه إدارة الإشغالات والإزلات إلى إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض الجزار بمساحة ٩ أسهم إلى جانب إيقاف حالة تعد على الطريق العام برفع البندوره والبلاط بطريق نزلة الدليل وتم ايقاف المتعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وأشار خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير اسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء والتصدى لها بكل حزم ،و تحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز والإدارة الهندسية  تمكن حى شمال المدينة من رصد حالة شروع في صب سقف دور علوى عن طريق عمل شدة خشبية بدون الحصول على ترخيص مخالفا للقانون وعلي الفور توجه نائب رئيس المركز ومسئول حى شمال المدينة وتم فك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ علي مواد البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وتمكنت الوحدة المحلية بقرية طنبدى تحت إشراف عاكف عبد السلام نائب رئيس المركزمن رصد حالة بناء مخالف تعدى علي ارض زراعية عن طريق حفر اساسات استعدادا للبناء وتم علي الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك في وجود الاستاذ سكرتير القرية ومسئولين التنظيم بالقرية.

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كما تمكنت الوحدة المحلية بشارونة من رصد حالة بناء مخالف تعدى علي ارض زراعية عن طريق حفر أساسات استعدادا للبناء و تم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك في وجود الاستاذ رئيس القرية ومسئولين التنظيم بالقرية.

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وناشد رئيس المركز أهالي مغاغه بعدم الشروع في اى بناء دون التوجه الى مقر الوحدة المحليه لاستخراج التراخيص اللازمة حتى لا تقع تحت طائلة القانون ويتم تطبيق القانون بالازالة الفورية وتغريم المخالف وتحرير الإجراءات القانونية ضدهم.

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إزالة تعديات علي ا{اضي أملاك الدولة والزراعية مراكز محافظة المنيا إيقاف مخالفات بناء خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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وائل لطفي

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