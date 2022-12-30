رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو

أدى بنيامين نتنياهو، زعيم حزب «الليكود»، مساء أمس، اليمين الدستورية، ليتم تنصيبه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية الجديدة، التى تشكلت من ائتلاف عدد من الأحزاب اليمينية والصهيونية المتشددة.

ومنحت الهيئة العامة لـ«الكنيست الإسرائيلى» الثقة للحكومة الجديدة برئاسة «نتنياهو»، وذلك بأغلبية ٦٣ صوتًا، فى جلسة سرعان ما غادرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لبيد، وأعضاء من المعارضة.

وتضم الحكومة، بالإضافة إلى «الليكود»، عددًا من الأحزاب الدينية «الحريديم»، مثل حزبى «شاس» و«التوراة اليهودية»، بالإضافة إلى تيار «الصهيونية الدينية» ذى التوجهات الفاشية، الذى يضم أحزاب «الصهيوينة الدينية- القوة اليهودية- نوعام».