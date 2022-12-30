بعد فحص حالتها.. إحالة المتورطين فى «فيديو المتسولة» إلى النيابة

أحال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واقعة ظهور سيدة ادعت عدم وجود عائل لها ولأبنائها مما اضطرها إلى النوم على الرصيف بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة وطرد زوجها لها.

وتضمن مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بتصوير سيدة تُدعى “هالة م ط ، ٤٤ سنة” من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لعرض شكواها من الظروف الصعبة التى تعيشها وعدم وجود عائل لها بعد هجر زوجها لها على عكس الحقيقة.

وكشف محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان تم توجيه فريق التدخل السريع برئاسة الإحصائية أمانى فاضل، للاستعلام والتعامل مع حالة السيدة، إلا أنها فوجئت برفضها التوجه إلى دار الرعاية الاجتماعية، لتتكشف بعد ذلك فصول الرواية المفبركة من صاحب الفيديو والمسؤول عن نشره عبر صفحته على “فيس بوك”.