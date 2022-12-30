الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تشن حملات لضبط محاولات تهريب السلع المدعمة ومخالفات المخابز بالمحافظات

مخبز
مخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حملاتها لضبط محاولات تهريب السلع المدعمة ومخالفات المخابز بالمحافظات.

ونجحت تلك الحملات في ضبط (743) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدي مدعم "مستندي -عيني"-186 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -237 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -306 قضايا متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (61,300 طن دقيق بلدي مدعم"مستندي"–2,150 طن دقيق بلدي مدعم "عيني") .

كما تمكنت الحملات من ضبط (20) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (400 أسطوانة بوتاجاز "عيني" -55425 لتر مواد بترولية "عيني").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي (375,767 طن "مستندي - عيني") أبرزها (61,300 طن دقيق بلدي مدعم "مستندي"- 2,150 طن دقيق بلدي مدعم "عيني" - 32,266 طن دقيق أبيض "عيني" -33,402 طن أرز أبيض "عيني" -80,142 طن أرز شعير"عيني" -140,352 طن أرز شعير "مستندي" - 23,225 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"-4800 عبوة "تونة"-4125 لتر زيت طعام - 55425 لتر مواد بترولية "عيني" - 400 أسطوانة بوتاجاز "عيني" -2947 عبوة سجائر- 15 طن أسمدة زراعية "عيني" - 272,900 طن أعلاف حيوانية وداجنة ومخصبات زراعية "عيني").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إستيلاء على السلع المدعومة الإدارة العامة لشرطة التموين خبز ناقص الوزن دقيق بلدى مدعم مستندى دقيق بلدى مدعم طن دقيق أبيض قضية إستيلاء على السلع المدعومة مخالفات المخابز

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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