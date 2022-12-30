الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية لـ «القاهرة الإخبارية»: 2022 كانت حافلة لسياسة المغرب الخارجية

الدكتور إدريس لكريني
الدكتور إدريس لكريني

قال الدكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية، إن سنة 2022 كانت سنة مميزة وحافلة بالأحداث، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمغرب.

وأضاف لكريني خلال مداخلة هاتفية لـ«النشرة المغاربية»، المُذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك ينطبق على عودة العلاقات المغربية الإسبانية، خاصة وأن علاقتهما متجذرة، إذ إن إسبانيا تعد الشريك الأول للمغرب اقتصاديًا.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه لا يجب أن ننسى أن هناك عددًا كبيرًا من المهاجرين المغاربة الذين يقيمون ويعملون في إسبانيا، لذا فإن هناك قضايا وملفات مشتركة بين الطرفين، مثل ملف الهجرة، والملف الأمني المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن المغرب سعى لإرساء علاقات متوازنة مع إسبانيا برغم العلاقات المتجذرة بينهما، وذلك بسبب الموقف الرمادي من إسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية، والذي افتقد للوضوح.

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