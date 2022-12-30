الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الضرائب»: إقبال كبير من الممولين قبل انتهاء العمل بقانون المنازعات الضريبية الأحد

مختار توفيق
مختار توفيق

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد غد الأحد، تشهد إقبالًا كبيرًا من الممولين والمسجلين على المأموريات والمراكز الضريبية المختصة، لتقديم طلبات بإنهاء منازعاتهم الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي، والمحاكم، موضحًا أن هناك توجيهات للمأموريات والمراكز الضريبية المختصة، بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين والمسجلين بما فى ذلك السماح باستكمال بعض المستندات بعد تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف توفيق أنه تم مد فترة تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى بعد غد الأحد، حيث إن يومى الجمعة والسبت إجازة. 
ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى بعد غد الأحد؛ وفقًا للقانون على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار البيان إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا فى آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

استثمارات الاستثمارات المحلية استكمال التنمية الشاملة والمستدامة التنمية الشاملة التنمو الاخير الانت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا