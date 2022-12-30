الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تنظم صالونا حول العدالة الثقافية اليوم

التنسيقية
التنسيقية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الجمعة، صالون نقاشي، بعنوان "العدالة الثقافية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها تفعيل دور قصور الثقافة وتطويرها، ومفهوم العدالة الثقافية، والاهتمام بالتوعية الثقافية، فضلاً عن الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة الثقافية للدولة المصرية 2015 -2030، وما هي معوقات تطبيق استراتيجية المنظومة الثقافية، بالإضافة إلى مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تجاه تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب  منسق ورشة قصور الثقافة بالتنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

الهوية الوطنية الثقافة والهوية الوطنية الحوار الوطنى الصالونات النقاشية العدالة الثقافية المجتمع المدنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا