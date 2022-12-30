«التنسيقية» تنظم صالونا حول العدالة الثقافية اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الجمعة، صالون نقاشي، بعنوان "العدالة الثقافية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها تفعيل دور قصور الثقافة وتطويرها، ومفهوم العدالة الثقافية، والاهتمام بالتوعية الثقافية، فضلاً عن الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة الثقافية للدولة المصرية 2015 -2030، وما هي معوقات تطبيق استراتيجية المنظومة الثقافية، بالإضافة إلى مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تجاه تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب منسق ورشة قصور الثقافة بالتنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.