الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

أب عن قانون الأسرة القديم: «ابنى لما شافنى أثناء الرؤية قالى يا عمو»

قانون الأسرة
قانون الأسرة

قال كريم أحمد، أحد الرجال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية القديم، إنه لا يرى نجله ويواجه تلاعبًا من طليقته وبث الكراهية في قلب ابنه تجاهه، بالإضافة إلى أن رؤية ابنه مرتين في الشهر لا تكفي، متابعًا: “ابني مشفتوش من 3 سنوات وعنده حاليا 8 سنوات”. 

وأضاف كريم أحمد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: “حلفت على المصحف مشوفش ابني غير في بيتي عشان يتعرف على أعمامه وعائلتي، فين شرع ربنا، حصلت على حكم برؤية ابني في إحدى دور الرعاية ولكن بعد مرور 6 أشهر امتنعت عن الذهاب لأنها إهانة لابني وليا”.

وتابع، “ابني لما شافني في الرؤية آخر مرة قالي يا عمو، وبتمنى تنفيذ شرع ربنا في الحضانة البنت من 9 سنوات والولد من 7 سنوات، شرع ربنا أشوف ابني، إزاي أصرف على بنتي أو ابني لحد ما يتزوج وأنا مش قادر أشوفه”.

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية القديم تسبب في وفاة الأب، مشيرا إلى أن ابنه يبلغ من العمر 8 سنوات ونصف الآن ولم يتمكن من رؤيته آخر 3 سنوات.

واستطرد: “أواجه تلاعبا من طليقتي حيث تبث الكراهية في قلب ابني تجاهي بالإضافة إلى أن رؤية ابني مرتين في الشهر لا تكفي، ابني مشفتوش من 3 سنوات وعنده حاليا 8 سنوات”.

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