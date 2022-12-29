ضربات أمنية.. أكبر خمس قضايا ضبطتها الداخلية خلال 2022

نجحت وزارة الداخلية خلال العام المنقضي 2022 في توجيه ضربات موجعة للعناصر الإجرامية الخطرة، وأيضا إحباط أخطر المحاولات لتهريب وترويج المخدرات، والتي تركت أثرًا وشعورًا طيبا لدى المواطنين.

مصرع أخطر عصابة مسلحة في المنوفية

في 15 فبراير 2022، أسفر تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في المنوفية عن مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ارتكبت واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة.. وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان اختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبالاشتراك مع مديريتي أمن "المنوفية – البحيرة" وبمشاركة قطاع الأمن المركزي بمداهمة المزرعة محل اختبائهم.. وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدي الخطورة لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم "سرقة بالإكراه - قتل".. فضلاً عن سابقة مشاركة أحدهم فى واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابي تم ضبطه.

عُثر بحوزتهم على "7 بنادق آلية – 20 خزينة – بندقية خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة".

مصرع 3 مجرمين متورطين في استشهاد ضابطين

وفي 21 أغسطس لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر وأسوان.

كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام عن تحديد مكان تواجد "3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة" من مرتكبي واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر مما أدى إلى استشهاد كلٍ من “الرائد/ أحمد أحمد محمد الضبيعي – النقيب/ مصطفى محمد صلاح الدين طاهر "من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر"، بدائرة مركزي شرطة "أرمنت بالأقصر- كوم أمبو بأسوان".

تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما مما أسفر عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية - 6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي.

تعود بداية الواقعة بورود معلومات عن مكان تواجد عدد من العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والمطلوب ضبطهم.

وعقب وصول القوات إلى مكان اختبائهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات وفر المتهمون هاربين بعد قتل ضابطي شرطة.

مصرع 9 مجرمين واستشهاد ضابط

وفي 19 فبراير أعلنت وزارة الداخلية، مصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة الإجرامية بالدقهلية، واستشهاد ضابط شرطة، عقب تبادل لإطلاق النيران.

أكدت المعلومات قيام مجموعة من العناصر الإجرامية "محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.. واتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية كمأوى لهم.

عقب تقنين الإجراءات توجهت قوة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية لقطعة الأرض المشار إليها وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع 9 منهم واستشهاد ضابط شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي" وعُثر معهم على "9 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية – 350 كيلوجراما بانجو – 6 كيلو جرام حشيش – 2 كيلو جرام هيروين – 2 كيلو جرام شابو".

وفي مجال مكافحة المخدرات وجهت وزارة الداخلية ضربات قاضية لكبار المهربين وضبطت قضايا بمليارات الجنيهات.

مخدرات بأكثر من ربع مليار جنيه

تمكنت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن "الوطني- العام"، ومديرية أمن الجيزة من خلال عمليات التتبع وإجراء التحريات الدقيقة من رصد نشاط "بؤرة إجرامية" تخصصت فى جلب مخدر الأيس الخام "الشابو" بكميات كبيرة مٌتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.. ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمتطورة فى المراقبات أمكن رصد عناصر شبكة إجرامية تخصصت في توزيع شحنات المخدر على العملاء داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف عناصر البؤرة الإجرامية المسئولة عن عمليات الجلب وأمكن ضبطهم وتبين أنهم "3 عناصر إجرامية، يحملون جنسية إحدى الدول" حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس الخام "الشابو" وزنت حوالى 200 كيلو جرام – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 هواتف محمولة – ميزان حساس.

كما تم ضبط عناصر الشبكة المسئولة عن عمليات التوزيع داخل البلاد ، وتبين أنهم (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسية ذات الدولة" ، والرابع "له معلومات جنائية".. حال تواجدهم بمحال إقاماتهم بدوائر أقسام شرطة "6 أكتوبر أول، وثاني - بولاق الدكرور" بالجيزة ، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس الخام "الشابو" وزنت حوالى 55 كيلوجراما – كمية من مخدر الحشيش وزنت 31 كيلوجراما– عدد 170 قرصًا مؤثرًا لعقار "ليريكا"– عدد 4 زجاجات لعقار "ريفوتريل" المخدر – سيارتين – دراجة نارية "بدون لوحات" – 5 هواتف محمولة – 3 ميزان حساس – كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالي "عملات أجنبية ومحلية")، وكذا (2 طبنجة والخزائن الخاصة بهما – بندقية خرطوش – رشاش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهم إعترفوا بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "257٫200٫000 مليون جنيه تقريباً" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط تهريب أجهزة بحوالي نصف مليار

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوي باعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب عدد 25 طردا، بعدد 200 كرتونة تحوى أجهزة إلكترونية إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية، وذلك على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة فى عمليات الرصد والتتبع أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، كما أمكن ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوي وبتفتيشها تم ضبط ما يلي عدد 23983 هاتفا محمولا- عدد 5646 ساعة يد ذكية– عدد 830 سماعة بلوتوث- عدد 4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة –108 كيلو جرام مشغولات يشتبه في كونها معادن ثمينة– عدد 7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها– كمية من اللوحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة طبية متقدمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتُقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع بأكثر من 450 مليون جنيهًا تقريبًا.

مخدرات بمليار و500 ألف جنيه

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام"، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، وجود (3) حاويات، بإجمالى وزن 34 طنا، بعدد (56) طردًا، والقادمين على إحدى السفن من ميناء إحدى الدول الأجنبية ترانزيت بميناء الإسكندرية البحرى، متجهًا إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى المشروع "أقراص كربونات الكالسيوم 225" لصالح إحدى الشركات الأجنبية.. بداخلهم شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبط طاقم السفينة "8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة " وبتفتيش الحاويات عثر بداخلها على عدد "18,336,100" ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثين ألف ومائة قرص مخدر - مبالغ مالية - 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"- جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية - عدد "10" هواتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقـدر القيمـة المـالية للمـواد المخـدرة المضبوطـة "1,466,888,000" بمليار وأربعمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف جنيه تقريبًا.