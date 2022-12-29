محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الشاملة «ستر وعافية» بقرية أم دومة بطما

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتفقد فعاليات القافلة الشاملة "ستر وعافية" بقرية "أم دومة" بمركز طما، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمرة الثانية بسوهاج، وذلك بالتعاون مع المحافظة، وبمشاركة 24 مؤسسة وجمعية أهلية، والاتحاد العام للجمعيات، بحضور أيوب عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة طما، وسيمون ناصر، ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتفقد محافظ سوهاج فعاليات القافلة التي ضمت كل تخصصات "الطب البشري" وقافلة للطب البيطري، بالإضافة إلى الندوات التوعوية حول التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وندوات للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لطالبات المرحلة الثانوية بالقرية، وكذلك قافلة زراعية لتوعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة، وندوات حول ظاهرة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى التوعية بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التي تتعلق بحياة واستقرار المواطن، وتنمية مجتمعه، بما يتواكب مع جهود الدولة في مجال تطوير الخدمات والمرافق، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وصولًا إلى رؤية مصر 2030.

كما شملت القافلة توزيع بعض المساعدات العينية منها "كراتين مواد غذائية، وبطاطين، ولحوم"، وشاركت في القافلة مديريات "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، والصحة"، وممثلو المؤسسات والجمعيات المشاركة في التحالف.

وقد شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط فرحة كبيرة منهم بما تقدمه لهم من خدمات، وعبّر الأهالي عن فرحتهم من خلال إطلاق الزغاريد، والهتاف "تحيا مصر".

فيما استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أح شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، خلال زيارتهما محافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الإسكان وقائد الجيش الثالث الميداني لسوهاج؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات.

ورحب "الفقي" بوزير الإسكان وقائد الجيش الثالث على أرض سوهاج، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق التام والتواصل المستمر مع كل الجهات والوزارات المعنية لتذليل كل المعوقات والانتهاء من المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها لخدمة أهالى سوهاج.