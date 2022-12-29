الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مرسوم بوتين لتسهيل حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية باطل

بوتين
بوتين

ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي في 26 ديسمبر بشأن إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا خاليا في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون باطل ويشير إلى عدم استعداد روسيا للمفاوضات.


وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية- "إن المرسوم الذي يوافق على الإجراءات المبسطة للتخلي عن الجنسية الأوكرانية والحصول على الجنسية الروسية باطل ويشير إلى عدم رغبة روسيا في التفاوض ورغبة قيادتها في مواصلة الحرب وضم أراضي أوكرانيا والاستيعاب القسري والإبادة الجماعية".


وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية أن فرض الجنسية الروسية قسريًا على الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم نتيجة للحرب الروسية في ظروف غير إنسانية وحُرموا من الحق الأساسي في اختيار الجنسية بحرية، يؤكد طبيعة النظام الروسي الشمولي".


وأفادت بأن "إجراء إصدار جوازات سفر روسية للأطفال والمراهقين الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة، الذين نقلوا قسراً إلى الأراضي الروسية، قد أُدخلت دون موافقتهم، وهو انتهاك صارخ للأساسيات حقوق الإنسان وإثبات الإبادة الجماعية للأوكرانيين التي ارتكبتها روسيا" -على حد قول البيان.


وتدين وزارة خارجية أوكرانيا بشدة تقديم هذه الوثيقة، وتعتبرها جريمة أخرى لروسيا ضد سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وتنتهك بشكل صارخ دستور وقوانين أوكرنيا ومعايير القانون الدولي الحالية للقانون الدولي والتزامات روسيا الدولية.

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