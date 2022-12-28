إطلالات مناسبة لاحتفالات ليلة رأس السنة.. تعرف عليها

العام الجديد هو الوقت المناسب لارتداء أجمل الملابس من الجينز والمخمل إلى الترتر اللامع، وموقع “family app” سوف يستهل الزي المناسب ليلة رأس السنة الجديدة عام 2023 بأناقة.

سواء قررت قضاء الليل في المنزل لمشاهدة الكرة وهي تسقط على التلفزيون أو تخرج للحفل، فمن المهم أن يكون لديك الزي المثالي للاحتفال بهذه المناسبة، وموقع “family app” سيقدم نصائح لمساعدتك في العثور على مظهرك المثالي لهذه العطلة.

ما هو الزي المثالي ليلة رأس السنة الجديدة؟

سواء كنت متجهاً إلى حفلة منزلية أو علاقة غرامية، فأنت تريد اختيار المظهر المناسب، فقط تحقق من بعض الإطلالات المفضلة ليلة رأس السنة الجديدة:

فستان مزكرش بالترتر

لا شيء يعبر عن الحفلة مثل الفستان المزركش بالترتر، وستكون زي ليلة رأس السنة مع اللون الأسود أكثر دقة، ويمكنك اختيار فستان معدني أو ملون لإطلالة ساحرة.

فستان سترة

إذا كنت ستذهب إلى علاقة غير رسمية أو حتى مجرد الاحتفال مع مجموعة أصغر في المنزل، فإن الفستان ذو السترات هو طريقة مريحة وأنيقة لتشعر بمزيد من الأناقة أكثر من المعتاد

فستان أحادي اللون

هناك شيء ما حول اللون الأحادي يجعل الزي الأنيق، وسواء كان مظهرًا أبيض بالكامل أو مظهرًا أسود بالكامل مع أقراط متدلية، فهو مظهر جديد ونظيف من شأنه أن يبشر بإمكانيات عام جديد مميز.

معظم الألوان التي تراها في ملابس العام الجديد هي الأسود والأبيض والذهبي والفضي والنحاسي والأزرق الفاتح (ربما بسبب "رأس السنة الميلادية؟" وما زالت لجنة التحكيم في ذلك الوقت)، كما أن الألوان الزاهية لا تزال بالتأكيد خيارًا، ورغم ذلك، ارتدِ كل ما تشعر بالراحة فيه.

أزياء منزلية

.ربما تكون ليلتك أنت وشريكك الآخر في المنزل مع عصير التفاح الفوار على الأريكة وأنت تشاهد الكرة تسقط، وإذا كان الأمر كذلك، فإليك نصيحتي: اشترِ زوجًا من البيجامات اللطيفة، من المحتمل أنها معروضة للبيع بعد موسم الكريسماس، والمفضل هو زوج لطيف من الحرير أو بيجاما الساتان ستنغمس في أحلام سعيدة في العام الجديد، وستبدأ من جديد في الأول من يناير بزوج لطيف من البيجامات.

ما هي بعض ملابس حفلة ليلة رأس السنة الجديدة؟

إذا كنتي متوجهة إلى حفلة، فقد ترغبين في ارتداء شيء سيثير إعجابك حقًا، من الحرير إلى اللامع، ستجعلك إحدى ملابس ليلة رأس السنة التالية جاهزة لاتخاذ القرارات.

فستان من الحرير (أو الساتان) زي ليلة رأس السنة الجديدة، ويمكنك حتى أن تصبح جذابة ومتطورًا مع فستان بدون ظهر.

سترة وتنورة

هناك الكثير من أفكار ملابس ليلة رأس السنة للاختيار من بينها، لكن الطقس البارد يمكن أن يسبب مضاعفات، بدلًا من الالتزام بواحد أو آخر، فجربي التنورة القصيرة أو المتوسطة مع سترة كبيرة الحجم، وستكونين أنيقة ودافئة في نفس الوقت.

البدلة أو الجامبسوت

عادت الجمبسوت إلى الظهور في السنوات الأخيرة، فهي توفر أيضًا قدرًا من الأناقة مع سترة منظمة والإكسسوارات المناسب.

الفستان المخملي

سواء كان على غرار الفستان الذي يتناسب مع الجسم، أو الفستان الكلاسيكي على شكل حرف A، أو حتى نظرة البوهو، فإن المخمل دائمًا ما يكون مظهرًا أنيقًا، وأكملي إطلالتك بالمجوهرات الذهبية أو الفضية البسيطة وزوج من الأحذية الكلاسيكية أو الأحذية ذات الكعب العالي.

كيف ترتدي الجينز في ليلة رأس السنة؟

إذا كنت تفكرين في ارتداء ملابس غير رسمية أو مريحة في ليلة رأس السنة الجديدة (أو لم تكن مرتاحًا في الفستان أو التنورة)، يمكن أن يكون زوجك المفضل من الجينز جزءًا من الزي الممتاز.

سترة مخملية

لأفضل إطلالة ليلة رأس السنة، ارتديه مع سترة مخملية وكعب أملس، وليس هناك شك في أن المخمل موجود، لذا اختر لونك المفضل واهتزه، حتى لو لم تكن مخملية، فابحث عن سترة منظمة من اختيارك وقم بتألقها.

ملابس الفراء

مع عودة ظهور ذوق السبعينيات، ستجد الكثير من المعاطف والسترات والسترات الصوفية المزينة بزخارف من الفرو الصناعي، وإذا كنت من محبي المظهر الجمالي، فقومي بإقرانه مع بنطلون جينز وكعب عالي (أو حتى حذاء بكعب عالٍ).