الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقين أصيبا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية

طلبت جهات التحقيق بنيابة عين شمس الاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقين أصيبا في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين 5 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أطراف مشاجرة بسبب خلافات سابقة في منطقة عين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من: "طرف أول 3 أشخاص بينهم عامل خردة “بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، شقيقيه، أحدهما مصاب بجروح بالوجه، والأخير مصاب برش خرطوش وجرح قطعي”.

والطرف الثاني شخصان بحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، جميعهم مقيمون دائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عين شمس الاستعلام الحالة الصحية شقيقين مشاجرة الأسلحة النارية 5 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

بعد معانقته للرئيس اليوم باحتفالية قادرون باختلاف.. عمرو محمد: غسلت كل همومى

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

وول ستريت جورنال: الصراع فى أوكرانيا كشف مدى اعتماد أوروبا على قرارات واشنطن

حظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج المائية

استشارى تثقيف وإعلام غذائى: تناول الفول من عربات الشارع كله إيجابيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات