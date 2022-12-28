الاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقين أصيبا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بعين شمس

طلبت جهات التحقيق بنيابة عين شمس الاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقين أصيبا في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين 5 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أطراف مشاجرة بسبب خلافات سابقة في منطقة عين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من: "طرف أول 3 أشخاص بينهم عامل خردة “بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، شقيقيه، أحدهما مصاب بجروح بالوجه، والأخير مصاب برش خرطوش وجرح قطعي”.

والطرف الثاني شخصان بحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، جميعهم مقيمون دائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.