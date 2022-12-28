راعي كنائس مطروح يهنئ المحافظ بمناسبة العيد القومى الـ 107

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء كلا من الأب متى زكريا راعي كنائس مطروح والأب أنطونيادس بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و ذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومى لمحافظة مطروح.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح بمناسبة العام الميلادى الجديد والاخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد ،سائلا المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة دائما بين أبناء مصر بنسيجهم الوطني الواحد.

وفي ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢، انطلقت احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذكرى ال107 لانتصارات معركة وادى ماجد وذلك من أمام ديوان عام المحافظة، حيث استقبل محافظ مطروح والقيادات الأمنية والشعبية بمكتبه لتقديم التهنئة .

وبدأت الاحتفالات من أمام ديوان عام المحافظة بعزف لفرقة الموسيقى العسكرية بأنغام مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية وتزينت المحافظة بالأعلام.

وقام محافظ مطروح بإيقاد شعلة الاحتفال، والتي تسلمها من الفارس رزق العبيدي قائد فرسان مطروح، الذي أحضر الشعلة، وهو يمتطي حصانا، رمز الانتصارات معركة وادي ماجد، وذلك إيذانا ببدء الاحتفالات، وذلك بحضور اللواء محمد حجوش قائد المنطقة الغربية واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح. والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ وأعضاء الهيئة البرلمانية كلا من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والدينية والتنفيذية .

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وتمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا، مشيراً إلى أن الاحتفالات مستمرة على مدار الشهر الجاري بافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة.