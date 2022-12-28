أحمد سعد عن المشاركة فى «قادرون باختلاف»: أشكر الرئيس السيسى على ما يقدمه

عبّر الفنان أحمد سعد، عن سعادته، لمشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.

وقال «سعد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»:«ما حدث اليوم شىء بديع وأمر جميل للغاية والتواجد وسط هذه الكوكبة من الملائكة أسعدني، ولا أستطيع إلّا أن أقول إنهم ملائكة وأمر جميل وعظيم للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بهؤلاء الأقوياء القادرون باختلاف».

وتابع:«كنا في الكواليس فرحانين للغاية وكان أبطال قادرون باحتلاف سعداء للغاية، وأوجه شكري للرئيس السيسي على هذا الكرنفال الذي أسعد قلوب هي الوحيدة التي تستحق أن تكون سعيدة»، مضيفًا: «الرئيس كلمته حقيقة أنهم أسعدونا، ربنا يخليهم لنا ويخلي الرئيس لنا».

شارك الفنان أحمد سعد بأداء أغنية «الفرحة واحدة»، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.