الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تعلن جوائز مسابقة «جمال الغيطانى» فى الإبداع الأدبى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بجامعة سوهاج، نتيجة مسابقة "جمال الغيطاني" في الإبداع الأدبي، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وصبري إبراهيم، مدير رعاية الشباب المركزية، والدكتور انتصار أبوالدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص باستمرار على تنظيم هذه المسابقات الأدبية لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، مضيفًا أن الجامعة تفخر بتنظيم مسابقة الإبداع الأدبي باسم الروائي السوهاجي جمال الغيطاني، راعي الثقافة العربية ومطورها، باعتباره أحد أبرز الكتاب والمثقفين، الذين أنجبتهم الثقافة العربية، ويشتهر بالعديد من الإسهامات الأدبية، التي تمتاز بسهولة الأسلوب وعمق المضمون.

من جهته، أشاد الدكتور عبدالناصر يس، بالمواهب الأدبية للطلاب التي تم استعراضها خلال فعاليات المسابقة، لافتًا إلى أنه ستتم مشاركة الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع ١١" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن المسابقة تضمنت مجالات الشعر العامي والفصحى، القصة القصيرة، الرواية والتأليف المسرحي.

وأوضح صبري إبراهيم، أنه شارك بالمسابقة ٣٥ طالبًا وطالبة بمختلف الكليات في مجال الشعر، القصة القصيرة، الرواية، لافتًا إلى أن الطالبة منار عاطف خضيري بكلية الطب البشري، فازت بالمركز الأول في القصة القصيرة، وحصد الطالب أسامة لطفي حامد، بكلية الطب البشري، المركز الأول في مسابقة الشعر العامي، كما فاز بالمركز الأول في مسابقة شعر الفصحى الطالب محمد يحيى محمود بكلية التجارة.

وأضاف صبري إبراهيم، أنه بمسابقة القصة القصيرة حصلت الطالبة ليزا كمال عطية بكلية الطب البشري على المركز الثاني، وحصدت الطالبة هدى منصور محمد، بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث.

وأوضحت الدكتورة انتصار أبوالدهب، أنه فاز بالمركز الثاني في مسابقة الشعر العامي الطالب كارلوس شنودة العبد بكلية الآداب، وحصد المركز الثالث الطالب جورج غبريال عبدالله بكلية التمريض، وفي مسابقة شعر الفصحى حصدت الطالبة إسراء محمد عبده بكلية التربية المركز الثاني، وحصد المركز الثالث الطالب محمد جمال محمد بكلية التمريض.

إدارة رعاية الشباب التعليم والطلاب الثقافة العرب الدكتور مصطفى عبد الخالق الشباب والرياضة الطب البشري الطلاب الفائزين المسابقات الأدبية

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