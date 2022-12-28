رئيس أكاديمية الشرطة: 50 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكلية هذا العام

أعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن أن 50572 طالبا تقدموا لكلية الشرطة جرى قبول 2950 منها.

وتابع أنه وصل لكشف الهيئة 15850 طالبا، بينهم 4796 طالبا من الحاصلين على الثانوية و4206 من خريجي الجامعات.



وأعلنت أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة، من خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقرها بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن عدد الطلاب المقبولين لهذا العام.

وجرى قبول 2959 طالبا بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدا و50 تربية رياضية إناثا و500 مؤهلات جامعية.