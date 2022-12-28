الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم على محور 30 يونيو

تصادم على محور 30
تصادم على محور 30 يونيو

أصيب شخصان بكسور وجروح، اليوم الأربعاء، إثر  تصادم سيارة يستقلانها بحاجز أسمنتى، على محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية. 

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفرعن إصابة كل من محمد سعيد سليمان سيد 45 عاما، مقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، ومصاب بكدمة شديدة بالصدر، اشتباه كسر بالضلوع، واصابة محمود عبد الحي عبد العظيم عبد الحي 39 عاما، مقيم الهرم بالجيزة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساعد الأيمن.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

محور 30 يونيو حاجز أسمنتي محافظة الإسماعيلية مصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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