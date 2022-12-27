الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد زيادة الحالات عالميًا.. تاج الدين يكشف عدد إصابات كورونا بمصر (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كورونا باقية ولم تنتهِ وما زلنا في الوباء ولم يتم الإعلان عن انتهائه على أي مستوى.

كلما كثر تحور الفيروس كان ضعيفًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه طالما أن الفيروس موجود فاحتمالية التذبذب في عدد الحالات أو درجة خطورتها أو شدتها متوقعة في أي وقت، ولكن بصفة عامة الفيروس كلما يحدث نوع من التحورات الجديدة تكون أقل حدة وشدة.

وأكد أنه إلى الآن الحالات في مصر قليلة ومسيطر عليها تمامًا وتتذبذب بين 1 و2%،وحدة المرض قليلة وشدة الحالات بسيطة ولا يوجد حالات تستوجب دخول المستشفيات، وحتى الآن صفر وفيات كورونا، مشيرًا إلى أنه على المستوى العالمي كورونا موجود والصين فيها ملايين الإصابات وأكثر من الأول وهذا ما يجعلنا أن يكون هناك حرص واحتراز وترقب.

تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين كورونا الاصابات المستوى العالمي الصين

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