الأعلى للثقافة يستضيف ندوة «مصر - شرم الشيخ - cop27 2022» غدًا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ندوة بعنوان "مصر - شرم الشيخ - cop27 2022 .. إنجازات وطموحات)؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك في تمام الخامسة مساء غدٍ الأربعاء.

ويدير الندوة ويشارك بها كل من الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، والمهندس أحمد يوسف "مساعد وزير السياحة والآثار والوكيل الدائم"، والدكتور عادل عبد الله سليمان "خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي.. وزارة البيئة وعضو اللجنة"، والدكتور محمود بكر "مدير تحرير الأهرام وعضو اللجنة.