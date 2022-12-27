الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأعلى للثقافة يستضيف ندوة «مصر - شرم الشيخ - cop27 2022» غدًا

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ندوة بعنوان "مصر - شرم الشيخ - cop27 2022  .. إنجازات وطموحات)؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك في تمام الخامسة مساء غدٍ الأربعاء.

ويدير الندوة ويشارك بها كل من الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، والمهندس أحمد يوسف  "مساعد وزير السياحة والآثار والوكيل الدائم"، والدكتور عادل عبد الله سليمان "خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي.. وزارة البيئة وعضو اللجنة"، والدكتور محمود بكر "مدير تحرير الأهرام وعضو اللجنة.

المجلس الأعلى للثقافة شرم الشيخ cop27 2022 cop27 2022 إنجازات وطموحات لجنة الجغرافيا والبيئة الدكتور عبد المسيح سمعان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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