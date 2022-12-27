11 يناير.. البابا تواضروس يجري أول زيارة رعوية خلال 2023 إلى أسيوط

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية الأولى خلال العام الجديد 2023، إلى كنائس وإيبارشيات محافظة أسيوط على مدار عدة أيام متواصلة وذلك ابتداءاً من يوم 11 يناير المقبل.

وكشفت مصادر كنسية، أن الزيارة الرعوية لأسيوط ، شوف تشهد تدشين عدة كنائس ، ومن بينها كاتدرائية القديس مار مرقس بقرية المحرق، بحضور الانبا بيجول ، كما سوف يشارك في احتفالية تذكار اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية، بدير المحرق، حيث مر على تأسيسها 50 عاماً، وذلك تحت إشراف الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية، بالإضافة إلى زيارته إلى دير السيدة العذراء مريم المحرق ، كأحد مناطق مسار العائلة المقدسة التي جاري تطويرها بالوقت الراهن .

وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور “، إلى أن البابا تواضروس سيزور أيضاً دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة ، برفقة الانبا يؤانس أسقف أسيوط ، وسيلتقي كهنة وشباب الإيبارشية، ويعقبها زيارة لباقي إيبارشيات المحافظة ، حيث سيزور مطرانية أبوتيج لكنيسة القبطية الأرثوذكسية برفقة ،الأنبا أنداروس مطران الإيبارشية والكهنة وأقباط الإيبارشية، من خلال صلوات القداس الإلهي الذي سيترأسه قداسة البابا تواضروس بالكنيسة المرقسية بأبوتيج.

وأوضحت المصادر، أن قداسته سوف يشارك أقباط باقية إيبارشيات أسيوط صلوات القداسات في كل إيبارشية قداس، حيث سوف تتمضن الزيارة تفقد لإيبارشيات منفلوط والقوصية، مع لقاءات مع أقباط الإيبارشيات ، وذلك في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على الزيارات الرعوية لمحافظات الصعيد والتواصل مع الأقباط في كافة أنحاء مصر وخارجها أيضاً، من خلال زياراته الرعوية إلى دول المهجر.

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال إقامة احتفاليات كنسية وصلوات قداس العام الجديد ، في مختلف إيبارشيات الكنيسة.