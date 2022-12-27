الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة ملاكى تصيب ربة منزل ونجلتها أثناء عبورهما الشارع فى سوهاج

حادث
حادث

أصيبت ربة منزل ونجلتها بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، حال عبورهما الشارع، من سيارة ملاكي في سوهاج.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باصطدام سيارة بدائرة قسم ثان سوهاج بسيدة ونجلتها، مما نتج عنه إصابتهما، وتم التحفظ على السيارة وقائدها ونقل المصابين للمستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها مدير مباحث المديرية ووحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بوجود حادث تصادم بميدان الثقافة دائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين أنه أثناء سير السيارة "ملاكي"، اختلت عجلة القيادة بيدالسائق واصطدم بكل من ربة منزل، ونجلتها طالبة، وتقيمان شارع دائرة مركز أخميم حال عبورهما الطريق، مما أدي لإصابتهما بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "تم التحفظ على السيارة وقائدها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اصطدام سيارة ملاكي ربة منزل الطالبة ميدان الثقافة النيابة العامة الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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